Covid-19, a Ladispoli boom di contagi: 145 positivi. Morto un 80enne

Ladispoli – Continuano ad aumentare i positivi al Covid nel territorio della Asl Roma 4, con 61 nuovi casi accertati nella giornata di oggi, 23 ottobre. In particolare a Ladispoli è boom di contagi: il numero è salito a 145, e un uomo di 80 anni, affetto da Covid, è deceduto nella giornata odierna.

I positivi, secondo quanto comunicato dalla Regione Lazio, sono così distribuiti: 1 a Torrita Tiberina, 1 a Manziana, 6 a Cerveteri di cui tre sintomatici, 5 a Ladispoli di cui tre sintomatici, 14 ad Anguillara di cui 5 sintomatici, 5 a Civitavecchia, 10 a Campagnano di cui 5 sintomatici, 7 a Formello di cui tre sintomatici, 1 a Capena, 4 a Morlupo, 3 a Canale di cui uno sintomatico, 2 a Bracciano sintomatici e 2 a Castelnuovo di Porto.

Sono guarite 24 persone: 8 a Bracciano, 7 a Ladispoli, 2 a Riano, 1 a Santa Marinella, 2 a Castelnuovo, 1 a Morlupo 1A Sacrofano, 1 ad Anguillara, 1 a Fiano.

Dall inizio dell’epidemia sono guarite 1219 persone e sono stati effettuati 45355 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario. Il totale di tamponi rapidi effettuati alla data del 18 ottobre è 49188.

Il totale complessivo dei positivi per Comuni è di 4 persone ad Allumiere; 47 ad Anguillara; 52 a Bracciano; 81 a Campagnano; 17 a Canale Monterano; 20 a Capena; 36 a Castelnuovo di Porto; 67 a Cerveteri; 100 a Civitavecchia; 1 a Civitella San Paolo; 44 a Fiano; 70 a Formello; 145 a Ladispoli; 1 a Magliano; 21 a Manziana; 14 a Mazzano; 49 a Morlupo; 19 a Riano; 17 a Rignano; 22 a Sacrofano; 9 a Sant’Oreste; 28 a Santa Marinella; 11 a Tolfa; 1 a Torrita T; 11 a Trevignano.

