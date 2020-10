Covid-19, classe in quarantena alle medie della “Dante Alighieri” di Formia

Formia – “Lunedì 26 ottobre riapre la scuola dell’Infanzia di Castagneto ‘La Mimosa”. Ne dà notizia il sindaco di Formia, Paola Villa sottolineando come “tutti i bambini soggetti al controllo tampone al drive-in sono risultati negativi e quindi con tranquillità e sempre rispettando tutte le norme e le prescrizioni anti-covid, le attività didattiche possono riprendere”.

Diversa invece la situazione per la scuola media “Dante Alighieri” dove “restano in quarantena preventiva i ragazzi della IA. Anche in questo caso – spiega il primo cittadino di Formia – con l’ausilio della Asl si procederà ad accertamenti tramite test. Gli studenti, insieme a insegnanti e collaboratori scolastici, saranno convocati e sottoposti a tampone presso il drive-in dell’ospedale di Gaeta, tra domani e domenica”.

A parte le indagini sanitarie sul corpo docenti e sugli alunni della “Alighieri” la Villa sottolinea: “Nel pomeriggio di domani il piano dove è ubicata la classe IA e i servizi igienici usati dalla classe, rimasti interdetti in questi giorni, saranno sottoposti a sanificazione”.

Per quanto riguarda, invece, la situazione generale della cittadina il sindaco evidenzia: “Continua il monitoraggio dei positivi della nostra città da parte della Asl e il tracciamento dei link epidemiologici. Il 90 per cento dei positivi di Formia sono a casa, la maggior parte è asintomatico, restano in quarantena in attesa di negativizzarsi”.

