Covid-19, stop agli alcolici a partire dalle 21:00: la Raggi firma la nuova ordinanza

Roma – All’ordinanza di questa mattina, 23 ottobre 2020, che prevede la chiusura al pubblico di quattro piazze della Capitale famose per la movida (leggi qui), per contenere ulteriormente la diffusione dei contagi da coronavirus, la sindaca Virginia Raggi ha fatto seguire una nuova ordinanza firmata da poco, con cui vieta la vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche, da parte di chiunque sia autorizzato, a vario titolo “alla vendita al dettaglio per asporto – recita il testo dell’ordinanza – nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Il divieto di vendita di alcolici, è valido nelle giornate del venerdì e del sabato dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del giorno successivo. L’ordinanza della Sindaca sarà in vigore fino al 13 novembre 2020.

Si tratta di un’ulteriore misura restrittiva volta ad evitare il consumo di bevande alcoliche all’esterno, che possa limitare i rischi di assembramenti nella zone della movida.

Per quanto riguarda la consumazione e la somministrazione di bevande alcoliche all’interno dei locali, invece, valgono le regole dettate dal Dpcm: si può consumare al tavolo fino alle ore 24:00, ma è vietata la consumazione al banco dalle 18:00 in poi.

