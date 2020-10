Fiumicino – Proseguono i lavori appaltati dalla Regione Lazio, Assessorato al Patrimonio, di concerto con la Soprintendenza Archeologica di Ostia e il Comune di Fiumicino, di riqualificazione delle Terme di Matidia e dell’adiacente area. In settimana il sindaco Esterino Montino, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e l’assessore all’Ambiente Roberto Cini hanno effettuato un sopralluogo alla presenza del Direttore dei Lavori.

“I lavori di riqualificazione dell’area – afferma l’assessore Cini – vanno avanti speditamente, è già possibile apprezzare la bellezza ambientale del sito e soprattutto già emergono nel loro splendore le strutture delle Terme.

Foto 3 di 3





I lavori, che dovrebbero essere ultimati entro il prossimo mese di dicembre, prevedono anche la realizzazione di una doppia recinzione con cancelli di entrata su via Redipuglia e sul via Rombon”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino