Nuova Ostia, trovate le tane dei pusher a piazza Gasparri: un arrestato

Ostia – La Polizia di Stato ha individuato le tane dei pusher a Nuova Ostia, perlopiù collocate intorno al famoso piazzale Lorenzo Gasparri.

L’operazione che vedeva le indagini aperte da diverso tempo, ha permesso agli agenti di controllare quasi 800 persone nel quartiere ed effettuare numerose perquisizioni domiciliari.

I poliziotti hanno individuato le tane dei pusher e le loro vedette, servendosi del prezioso aiuto delle unità cinofile.

In questo contesto è finito in manette un uomo di 65 anni, che aveva nascosto 2 kg di hashish nel lavatoio condominiale.

Nell’operazione sono stati effettuati anche altri 3 arresti, ma per reati diversi. Il primo ai danni di uomo, che aveva provato a evadere dagli arresti domiciliari. Poi un secondo soggetto è stato fermato, che aveva sulla sua testa un mandato d’arresto europeo. Per ultimo sono scattate le manette a un uomo, individuato dai poliziotti mentre provava a sottrarre una bicicletta costosa all’interno di un giardino condominiale.

