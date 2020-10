Ostia, scintille tra Aguzzetti e il Comitato abitanti dell’ex colonia Vittorio Emanuele

Ostia – “Non so chi abbia scritto questa risposta agli immigrati occupanti dell’ex colonia Vittorio Emanuele (leggi qui) – dice Alessandro Aguzzetti, Portavoce nel X Municipio di Volontà Romana -, ma sicuramente non viene dagli stessi. Come fanno i cittadini a stare tranquilli in questa situazione di emergenza sanitaria, quando da anni in quella l’ex colonia è una zona franca?”.

“Abbiamo perso il conto dei blitz delle forze dell’ordine per spaccio di qualsiasi tipo di droga – conclude Aguzzetti -, dei problemi creati al quartiere, delle attività commerciali abusive trovate all’interno, degli animali macellati. Gli occupanti, o chi scrive per loro, ci spieghino piuttosto chi si affitta i posti letto all’interno della struttura e a che prezzo“.

