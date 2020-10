Poemzia – Partiti i lavori di manutenzione straordinaria del centro cittadino che, al momento, stanno interessando via Roma. Gli interventi di ripristino e messa in sicurezza che si stanno eseguendo riguardano la sistemazione di aree pedonali che creano un possibile pericolo per gli utenti.

Più nel dettaglio, i lavori prevedono la sistemazione di tutte le aree in cui non è più presente la pavimentazione e la sistemazione delle piccole aiuole prive di grate; in caso di assenza di alberature, le aiuole verranno definitivamente chiuse per rimuovere ogni eventuale pericolo.

Previsti interventi anche su via Virgilio, Piazza San Benedetto da Norcia, Largo Catone e Via Orazio.

“Abbiamo avviato un intervento di ripristino e messa in sicurezza dei vari dissesti di via Roma – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci – e procederemo poi con altre vie del centro interessate dalla stessa tipologia di problematica. Tutte le buche dei marciapiedi e delle aree pedonali di via Roma, via Virgilio, Piazza San Benedetto da Norcia, Largo Catone e Via Orazio verranno messe in sicurezza”.

“Anche i piccoli interventi come questo sono fondamentali – sottolinea il Sindaco Adriano Zuccalà – per rendere Pomezia più bella, ma soprattutto più sicura. Oltre all’aspetto estetico, la sistemazione delle aree dei marciapiedi vuole infatti migliorare la sicurezza stradale tutelando la pubblica incolumità dei nostri cittadini, in modo da evitare situazioni di possibile pericolo”.

