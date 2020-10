Roma, tenta il suicidio gettandosi sotto la metro ma finisce al centro dei binari: illesa

Roma – Una donna di 28 anni ha tentato il suicidio gettandosi sui binari della metro, ma al passaggio del treno è rimasta miracolosamente illesa.

L’episodio risale alla serata di ieri, 22 ottobre, quando la ragazza si è lanciata sui binari nella stazione San Giovanni di Roma all’arrivo del treno, ma è finita proprio in mezzo ai binari e il convoglio le è passato sopra senza prenderla. La giovane è stata comunque trasportata in ospedale dov’è ricoverata in osservazione. Sul posto, i poliziotti del commissariato San Giovanni.

(fonte: Agi)