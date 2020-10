San Felice Circeo, ruba una bici elettrica: 20enne denunciato per furto e ricettazione

San Felice Circeo – Ieri, 22 ottobre, i carabinieri di San Felice Circeo, a conclusione di una attività investigativa hanno denunciato un 20enne del posto per aver furto e ricettazione.

Le attività di indagine sono culminate con una perquisizione domiciliare, delegata dalla Procura della Repubblica di Latina che ha concordato con la richiesta avanzata dagli uomini dell’Arma, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto a casa del 20enne, già denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso, un trapano a batteria e uno dei due telefoni cellulari. Oggetti che i carabinieri hanno ritenuto di poter ricondurre a un furto consumato sempre a San Felice Circeo il 15 ottobre scorso.

Il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria anche per il reato di ricettazione, in quanto in casa è stata rinvenuta anche una bicicletta elettrica risultata provento di furto perpetrato il 14 ottobre scorso. Un colpo che il ragazzo aveva messo a segno ai danni di una rivendita di biciclette dove quest’ultima si trovava in riparazione per conto di un cliente.

Tutta la refurtiva rinvenuta è stata restituita ai legittimi proprietari.

