Santa Marinella avrà un servizio di pronto soccorso per animali

Santa Marinella – Una iniziativa che sicuramente incontrerà il favore di tantissimi cittadini poiché sono sempre più numerose le famiglie che hanno adottato animali domestici, cani o gatti in particolare. Purtroppo però persiste anche il fenomeno del randagismo con il conseguente verificarsi a volte di incidenti e la necessità di ricorre con urgenza a cure veterinarie.

“Quest’amministrazione– afferma il sindaco Pietro Tidei – vuole dimostrare di essere perfettamente consapevole che la relazione tra un uomo e un animale è un’inesauribile fonte di effetti positivi. La Pet therapy unanimemente riconosciuta per la sua valenza medica e di supporto psicologico, trova particolare riscontri tra le persone anziane che spesso ritrovano sprint e voglia di muoversi anche solo accudendo un amico a quatto zampe.

Indiscutibile poi la positiva incidenza che un animale, ha sulla crescita di un bambino. Per tutti questi motivi abbiamo pensato fosse un atto di civiltà attivare questo servizio sia in aiuto dei possessori di animali che per intervenire in caso di animali randagi feriti malati.

Per altro esistono leggi e norme che obbligano i comuni a contrastare il fenomeno del randagismo e a tutelare la salute degli animali, ma c’è un altro dato, che forse in pochi conoscono.

Con il nuovo Codice della strada ogni utente, in caso di incidenti è obbligato a soccorrere gli animali ponendo in atto ogni possibile iniziativa per assicurare un tempestivo intervento da parte di un veterinario.

Si rende necessario dunque sottoscrivere una convezione con uno studio e/o un professionista in grado di assicurare un pronto soccorso e cure immediate, le cliniche veterinarie interessate potranno presentare le loro offerte ed è evidente che sarà data la preferenza a strutture che si trovino nell’ambito del territorio comprensoriale.

Per questa iniziativa l’amministrazione ha stanziato la cifra di settemila euro annui”.

