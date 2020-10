Santa Marinella per il Bene Comune: “Sabato 24 ottobre firmiamo contro la privatizzazione”

Santa Marinella – “Sabato 24 ottobre 2020, dalle 9:30 alle 12:00, noi volontari del Comitato di cittadini per i referendum ‘Santa Marinella per il Bene Comune’ saranno sotto i portici in via Aurelia e a Valdambrini davanti la Farmacia comunale, uno degli obiettivi delle strane mire di Sindaco e compagni”. Lo dichiara in una nota stampa il Comitato Santa Marinella per il Bene Comune.

“La raccolta firme va a gonfie vele – prosegue il Comitato – e riscontra notevole interesse da parte di tutti i cittadini. L’obiettivo di promuovere 5 referendum che riguardino altrettanti beni comuni da tutelare e difendere è sempre più vicino. Invitiamo, quindi, a venire ai nostri banchetti muniti di documento di identità per consentire a tutti di esprimere il proprio parere su decisioni tanto importanti per il futuro della città.

Nonostante la passione con cui i santamarinellesi stiano partecipando a questa prima esperienza di consultazione popolare, l’Amministrazione continua a produrre atti e dichiarazioni che mortificano l’interesse stesso dei cittadini. Il Sindaco, infatti, pubblica video come se i cittadini non siano da ascoltare. A volte rilascia dichiarazioni su una possibile gestione di alcuni servizi, che vengono immediatamente smentite dall’assessore alle attività produttive in diretta web.

Nel frattempo anche il Pd chiede alla maggioranza di riaprire il confronto e Sinistra Democratica si dichiara favorevole ai referendum. I vertici di via Cicerone sono nel caos più totale”.

“Certi e sicuri invece sembrano i cittadini – conclude Santa Marinella per il Bene Comune – che con entusiasmo chiedono di essere ascoltati. L’obiettivo è a portata di mano, speriamo di raggiungerlo prima che sia troppo tardi.

Sabato firmiamo tutti ai banchetti per i referendum dalle 9,30 alle 12,00 sotto i portici in via Aurelia e zona Valdambrini davanti alla Farmacia comunale; tutti gli altri giorni si può firmare all’ufficio anagrafe del Comune”.

