Cimitero di Nettuno, prorogata fino al 27 ottobre l’asta pubblica per la concessione di 19 lotti

Nettuno – È stato prorogato fino al 27 ottobre 2020 alle ore 12 il termine esclusivamente per la presentazione delle offerte relative all’avviso di Asta Pubblica (leggi qui) per l’assegnazione in concessione sessantennale di 19 aree destinate alla realizzazione di tombe a terra presso il cimitero comunale il cui termine di presentazione della domanda era fissato per il 20 ottobre scorso.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno