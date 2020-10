Covid-19 a Fiumicino, salgono i casi accertati: 37 i cittadini positivi

Fiumicino – Salgono a 37 i casi di positività al Covid-19 a Fiumicino, mentre le persone in sorveglianza attiva scendono a 31.

A darne notizia è il sindaco della città, Esterino Montino, che così commenta i dato forniti dalla Asl Roma 3: “Questi dati devono farci capire che occorre la massima cautela nel seguire con attenzione tutte le prescrizioni sanitarie in materia di prevenzione dai contagi. Continuiamo a indossare le mascherine al chiuso e all’aperto, manteniamo le distanze interpersonali e laviamoci e igienizziamo di frequente le mani. Inoltre non usciamo di notte, tra le 24 e le 5 del mattino, se non per esigenze improrogabili, così come indicato dall’ordinanza regionale del presidente Zingaretti”.

“Se tutti seguiremo queste indicazioni – conclude Montino – riusciremo, si spera, a contenere l’aumento dei contagi. Ma serve davvero l’impegno di tutti“.

