Formia – Lunedì 26 e martedì 27 resterà chiuso il plesso della scuola media Mattej, in quanto saranno attuate procedure di sanificazione dovute al riscontro di un ragazzo di terza media positivo al Covid -19. A darne notizia è il sindaco di Formia, Paola Villa.

“Il link epidemiologico – spiega Villa – è familiare, pertanto la Asl ha già messo in atto tutte le procedure per la tracciabilità. Inoltre il dirigente scolastico insieme alla Asl organizzeranno i tamponi per i ragazzi della classe coinvolta, i professori ed i collaboratori scolastici. Gli alunni torneranno a scuola mercoledì 28 ottobre, tranne i ragazzi della classe coinvolta”.

“Precisiamo – continua – che lunedì 26 riaprirà la scuola dell’infanzia di Castagneto e la classe di seconda elementare della scuola Giovanni Pascoli sempre di Castagneto. Continua il monitoraggio e lo screening dei ragazzi, insegnanti e collaboratori scolastici, della scuola Dante Alighieri che in queste ore si stanno sottoponendo al tampone. Pur aumentando il numero dei cittadini positivi, registriamo che più del 90% sono a casa, quasi tutti asintomatici, in attesa di negativizzarsi. Con estrema attenzione e rispettando distanze e regole, andiamo avanti”, conclude il Sindaco.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia