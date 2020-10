Covid-19, in provincia di Latina 71 positivi in una casa di riposo: scatta l’isolamento

Itri – La Asl di Latina ha comunicato 71 casi positivi tra ospiti e operatori nella struttura sociale per anziani di Itri. E’ in corso l’indagine epidemiologica. Sono stati eseguiti tutti i tamponi ed è stato disposto l’isolamento della struttura. A darne notizia è l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

