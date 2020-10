Fiumicino – “Oggi i militanti del circolo di Fdi-Patria e Libertà di Fiumicino ed io abbiamo ripulito il giardino Quinto Pasquino“. Così, in una nota, Roberto Feola, presidente del circolo di Fratelli d’Italia “Patria e Libertà” di Fiumicino.

“Dopo svariate denunce da parte dei cittadini del quartiere – spiega Feola – abbiamo deciso di intervenire in prima persona e compiere un’opera di pulizia e riqualificazione dello stesso affinché le istituzioni si sensibilizzino maggiormente sul tema dell’abbandono degli giardini pubblici dislocati sul nostro territorio, che spesso diventano anche bivacco di sbandati”.

“Abbiamo sempre denunciato le discariche a cielo aperto e lo stato di abbandono in cui versano alcuni spazi pubblici del nostro comune, ma adesso riteniamo che il tempo delle sole denunce non sia più sufficiente. Difatti, la pulizia di questo giardino è solo l’inizio di un opera di riqualificazione che nei prossimi mesi andrà a toccare innumerevoli altri spazi nel medesimo stato. Invitiamo quindi i cittadini a denunciare altre situazioni simili sul nostro territorio comunale”, conclude Feola.

