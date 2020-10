Il titolo IBO da conquistare sul ring, Michael Magnesi è pronto: “Sarà un incontro infuocato”

Fondi – Mentre il docufilm sulla sua vita è in uscita il prossimo 24 ottobre su Sky (leggi qui), Michael “Lonewolf” Magnesi si prepara a conquistare un altro sogno. Un sogno grande, forse il più grande di tutti. Il prossimo 6 novembre salirà sul ring del Palasport di Fondi per conquistare la cintura mondiale IBO dei pesi superpiuma.

Il pugile laziale di Cave combatterà contro il ruandese Patrick Kinigamazi per un titolo vacante. Libero e pronto a cingere la vita di un nuovo boxeur. Michael punta dritto al titolo iridato e si sta allenando in questi giorni, per realizzare questo desiderio: “Mi sento preparato alla grande, credo che verrà fuori un incontro infuocato”. Dice Magnesi parlando dell’incontro in calendario.

Un appuntamento all’insegna della grande boxe internazionale. Il primo match che si svolgerà in Italia e con un titolo mondiale in palio, dal 2009. Dopo 11 anni torna nella sua terra tricolore per farsi prendere. Michael ci crede: “Al mio avversario piace il combattimento sulla corta distanza, la ‘scazzottata’ – precisa il pugile laziale – un tipo di pugilato che, essendo di bassa statura, è il mio terreno preferito”.

Una sfida che stuzzica guantoni e cuore. E presto tutti gli appassionati di sport e di pugilato potranno conoscere meglio l’atleta che abita a Palestrina, sintonizzandosi sul canale 228 di Sky alle ore 21.

Il docufilm descriverà carriera e vita ed è stato già presentato all’International Tour Film Festival e vede tra i produttori che hanno creduto in questo progetto, la catena pontina Le Cinéma Café.

(Il Faro online)