La Corsa del Ricordo, l’8 novembre a Trieste per non dimenticare

Trieste – Domenica 8 novembre, con partenza e arrivo alla Foiba di Basovizza e solo nella sua espressione agonistica che rispetterà le norme anti-Covid attualmente in vigore, si svolgerà la terza edizione della Corsa del Ricordo di Trieste evento promosso dall’Asi (Associazione Sportive e Sociali Italiane) in partnership con l’Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia, Lega Nazionale e Federesuli ed organizzata dal comitato Trieste Corre guidato da Alessandro Piemonte.

Gli organizzatori hanno fortemente voluto, anche in un momento così difficile per lo sport tutto a seguito delle limitazioni dovute alla pandemia, riproporre questo evento che ha un altissimo valore, oltre che sportivo, storico e culturale e che ricorda, proprio nell’area della Foiba di Basovizza dove sono posti la partenza e l’arrivo, i tragici avvenimenti che hanno visto coinvolte le popolazioni Giuliano-Dalmate.

Il percorso si svilupperà lungo 9,6 km prevalentemente su terreno sterrato con passaggio sulla vecchia ferrovia e scorci mozzafiato sul Golfo di Trieste e sulla Val Rosandra. La partenza è prevista per le ore 10.30.

Il primo uomo e la prima donna a tagliare il traguardo saranno premiati con un voucher valido per due persone (volo+soggiorno) per partecipare alla Corsa del Ricordo di Roma il prossimo 7 febbraio. L’iniziativa, infatti si svolge anche nella capitale per ricordare la tragedia delle Foibe e l’esodo Giuliano-Dalmata.

“Abbiamo voluto fortemente riproporre anche quest’anno la Corsa del Ricordo di Trieste– afferma Sandro Giorgi responsabile nazionale Atletica Leggera Asi – nonostante il difficile momento che stiamo vivendo, perché questa gara va oltre l’aspetto tecnico racchiudendo valori culturali e storici che Asi propugna e difende ormai da diversi anni attraverso lo sport. Sono particolarmente grato alle Associazioni che ci sono al fianco e a Trieste Corre che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento nonostante le difficoltà che quest’anno, inevitabilmente, ci siamo trovati a superare“.

“Sport e cultura sono compagni di viaggio fondamentali nelle nostre vite – commenta Piemonte – e confermare a Trieste un evento ad alto profilo sociale come la Corsa del Ricordo è un impegno nei confronti della città, di tutti gli atleti e di tutti coloro i quali hanno a cuore il valore del ricordo che guarda al presente e al futuro”.

Le iscrizioni saranno possibili solo on line, alla tariffa promozionale di 10 euro, sui siti web ufficiali corsadelricordo.it, triesterunningfestival.com e triesteatletica.com. Ogni partecipante riceverà in omaggio zainetto e mascherina Asi, canotta tecnica CdR e confezione dedicata caffè Antica Tostatura Triestina. Il ritiro dei pacchi e dei pettorali si effettuerà solo sul posto, prima della gara, dalle 7.30 alle 10.

Verranno premiati i primi 3 assoluti maschile e femminile (a fine gara) e i primi classificati maschile e femminile di tutte le categorie Fidal (saranno contattati dall’organizzazione in un secondo momento).

La manifestazione è inserita nel calendario nazionale e regionale Asi. Durante lo svolgimento dell’evento verranno messe in campo misure di sicurezza volte a garantire la tutela della salute di tutte le persone coinvolte.