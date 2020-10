Roma – Ha visto un’autoradio dei Carabinieri , ha gettato uno “spinello” a terra e si è diretto verso il suo box auto. E’ successo a Roma dove questo gesto è costato caro ad un 43enne, che ha incuriosito una pattuglia della Stazione Carabinieri Roma San Pietro, che ha inseguito l’uomo fino al suo garage ed ha scoperto un vero e proprio deposito di droga e lo ha arrestato.

Notato in piazza Borgoncini Duca, nel corso di uno dei controlli preventivi davanti alle scuole, i carabinieri si sono diretti verso la saracinesca del box di proprietà del 43enne, dove hanno avvertito un forte odore acre. I carabinieri hanno subito allertato i colleghi del Nucleo Cinofili del Comando Provinciale di Roma ed hanno fatto scattare una perquisizione all’interno del locale.

Al termine delle attività, i carabinieri hanno rinvenuto più di 3 chili di marijuana, circa 1,5 chili di hashish, nonché tutto il materiale utile per la preparazione delle dosi e denaro contante, ritenuto il provento della pregressa attività illecita.

I carabinieri hanno accertato che lo stupefacente sequestrato, avrebbe consentito il confezionamento di oltre 32 mila dosi, pronte ad essere spacciate ai giovani della movida e, non si esclude, giovani studenti degli istituti scolastici della zona. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

