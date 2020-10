Terracina, aveva un arsenale in casa: arrestato un 57enne

Terracina – Gli uomini della Questura di Latina, nella tarda serata di ieri, venerdì 23 ottobre, hanno arrestato un 57enne, responsabile di detenzione di materiali esplodenti.

Nel corso della tarda mattinata di ieri, a seguito di una lite familiare nel comune di Terracina, è intervenuta una pattuglia del Commissariato locale che stava svolgendo un servizio di controllo del territorio.

Sono stati quindi svolti accertamenti che hanno indotto i poliziotti della squadra Anticrimine del Commissariato a perquisire un’abitazione, con l’aiuto del personale del reparto Prevenzione Crimine.

Nel corso dell’attività è stato rinvenuto un fucile semiautomatico Beretta, ed una canna da fucile sempre marca Beretta, il tutto illegalmente detenuto.

Le armi erano state denunciate al Commissariato di pubblica sicurezza di Terracina dalla compagna del 57enne che aveva dichiarato la detenzione presso la sua residenza in via Roma a Terracina.

La donna è stata deferita alla Procura della Repubblica di Latina per aver violato l’articolo 38 del Tulps, relativo alla detenzione di armi.

Gli investigatori hanno però proseguito le ricerche ed hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale di materiale esplodente illecitamente detenuto: 13 candelotti di esplosivo da cava da 25 cm., del diametro di 3 cm; 1 candelotto esplosivo da cava da 15 cm.; 2 detonatori a miccia, n. 1 miccia a lenta combustione; 1 miccia a lenta combustione della lunghezza di 310 cm; 1 miccia detonante della lunghezza di 245 cm.

Alla luce della pericolosità dell’esplosivo rinvenuto, sul posto sono inoltre intervenuti gli specialisti del Nucleo Artificieri Antisabotaggio della Questura di Roma per la sua necessaria messa in sicurezza.

Sono in corso indagini finalizzate ad accertare la provenienza del materiale sequestrato. Il 57enne è stato arrestato ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

