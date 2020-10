Ardea, aumentano i casi di Covid al Comune: positivo un altro dipendente

Ardea – Aumentano i casi di Covid al Comune di Ardea dove fino a pochi giorni fa risultavano positivi solo tre dipendenti, mentre oggi è stata confermata la positività di un quarto soggetto. Dei quattro dipendenti positivi però “un dipendente si è completamente negativizzato”, secondo quanto dichiarato dall’assessore Possidoni in una nota stampa.

“Come già comunicato – si legge nella nota di Possidoni -, venerdì scorso sono stati eseguiti presso l’aula consiliare Sandro Pertini test sierologi a personale e consiglieri del comune di Ardea: su ottanta soggetti testati, due sono risultati positivi. A seguito dei tamponi molecolari eseguiti al drive-in da questi due soggetti, in realtà, solo uno è risultato effettivamente positivo al Covid-19″.

“Inoltre – prosegue -, rispetto alla scorsa settimana, sono felice di comunicarvi che un assessore, un consigliere ed un dipendente si sono completamente negativizzati. Pertanto, al netto di coloro che si sono negativizzati e coloro che sono risultati positivi, ad oggi risultano in isolamento sei soggetti dell’Amministrazione: il Sindaco, un assessore, un consigliere e tre dipendenti comunali”.

“Ci tenevo a dire una cosa: proprio questa settimana mi è capitato più volte di dover intervenire per bloccare sul nascere notizie scorrette o palesemente inventate. Alcune mi sono state segnalate dagli stessi dipendenti che allarmati da certe strane voci di corridoio hanno preferito chiedere direttamente a me”.

“Queste fake-news non fanno bene a nessuno: non fanno bene ai dipendenti – conclude l’Assessore – e ai cittadini che vedono notizie contrastanti rispetto a quelle che vengono rilasciate dall’Amministrazione e soprattutto non fanno bene a coloro che si ritrovano ad essere protagonisti inconsapevoli della fake-news. Invito tutti a fare riferimento ai nostri canali ufficiali di comunicazione e a non dare ascolto a voci infondate o a fonti non affidabili”.

