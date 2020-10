“Dove dormire a Ladispoli”: così il sito del Comune promuove gli alberghi locali

Ladispoli – Nell’ambito degli interventi di promozione della Città di Ladispoli, l’Amministrazione comunale ha deciso di attivare sul sito proprio sito istituzionale un’apposita sezione dedicata alle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

“L’obiettivo – spiegano in una nota congiunta l’assessore ai Servizi Informatici Fiovo Bitti e l’assessore al Commercio e Attività Produttive, Francesca Lazzeri – è quello di dare ai turisti e ai visitatori di passaggio la possibilità di ricercare e trovare facilmente dove alloggiare e allo stesso tempo dar visibilità ai numerosi operatori del settore”.

“All’interno della pagina online dedicata – continuano -, verrà pubblicato alla voce ‘Dove dormire a Ladispoli’ l’elenco delle strutture che decideranno di aderire all’iniziativa e tutte le informazioni per poterle contattare“.

Come aderire all’iniziativa

Si invitano, pertanto, tutti gli operatori del settore a voler produrre apposita istanza di adesione completa di tutte le informazioni richieste secondo quanto indicato nel modulo appositamente predisposto. La domanda, debitamente compilata, dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: comunediladispoli@certificazioneposta.it. Per scaricare il modulo di domanda, clicca qui.

