Fiumicino, la proposta di Baccini: “Un fondo di solidarietà comunale per le categorie danneggiate dal Covid”

Fiumicino – “Ad ogni chiusura deve corrispondere un immediato indennizzo per chi è danneggiato. Il Comune faccia la propria parte”. Così in una nota stampa il capogruppo dell’opposizione Mario Baccini.

“Combattere il virus è fondamentale quanto evitare il collasso economico – prosegue Baccini -. Chiedo al Sindaco di rimodulare il bilancio comunale con una seduta straordinaria del consiglio comunale al fine di ricollocare le risorse disponibili a sostegno delle imprese e delle famiglie in difficoltà”.

“Creare un fondo di solidarietà comunale alimentato da contributi pubblici e dalle imprese private virtuose nonché dalle fondazioni bancarie presenti e non sul territorio è la nostra proposta. Questo fondo potrebbe garantire l’accesso al credito e soprattutto fare il microcredito sociale” conclude il Capogruppo.

