Il Papa annuncia un nuovo concistoro: a novembre 13 nuovi cardinali

Città del Vaticano – Un nuovo concistoro straordinario per la creazione di tredici nuovi cardinali. Ad annunciarlo è Papa Francesco, al termine della preghiera domenicale dell’Angelus. A ricevere la berretta rossa il prossimo 28 novembre, alla vigilia dell’Avvento, mons. Semeraro (da poco nominato dallo stesso Pontefice Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi al posto del cardinal Becciu leggi qui) e padre Raniero Cantalamessa, già predicatore della Casa Pontificia.

Commentando il Vangelo odierno (cfr Mt 22,34-40), il Papa sottolinea come Gesù “stabilisce due cardini essenziali per i credenti di tutti i tempi. Il primo è che la vita morale e religiosa non può ridursi a un’obbedienza ansiosa e forzata, ma deve avere come principio l’amore. Il secondo è che l’amore deve tendere insieme e inseparabilmente verso Dio e verso il prossimo”.

“Questa è una delle principali novità dell’insegnamento di Gesù e ci fa capire che non è vero amore di Dio quello che non si esprime nell’amore del prossimo; e, allo stesso modo, non è vero amore del prossimo quello che non attinge dalla relazione con Dio”, aggiunge il Pontefice.

Dalle parole di Gesù, spiega ancora il Santo Padre, si evince “che tutti i precetti che il Signore ha dato al suo popolo devono essere messi in rapporto con l’amore di Dio e del prossimo. Infatti, tutti i comandamenti servono ad attuare ed esprimere quel duplice indivisibile amore. L’amore per Dio si esprime soprattutto nella preghiera, in particolare nell’adorazione. E l’amore per il prossimo, che si chiama anche carità fraterna, è fatto di vicinanza, di ascolto, di condivisione, di cura per l’altro”.

