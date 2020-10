Parte il “Ciclo dei Formiani”: il 26 ottobre sarà premiato Franco Viola

Formia – Parte il “Ciclo dei Formiani”, appuntamento mensile che intende riconoscere i formiani che si sono distinti nel proprio campo e hanno esportato il loro sapere al di fuori dei propri confini.

“Il Ciclo – spiegano gli organizzatori – sarà anche motivo di rafforzamento di un concetto di comunità e coesione, di conoscenza delle proprie radici e dell’eccellenze del territorio, ma soprattutto un ringraziamento della città di Formia verso quanti con impegno, dedizione e abnegazione credono nella propria terra”.

Primo Formiano sarà Franco Viola, emerito Geppetto che lavorando l’ulivo ha costruito e realizzato nel tempo diversi Pinocchio delle più varie dimensioni. Il sindaco Paola Villa consegnerà una targa al maestro Franco Viola lunedì 26 ottobre alle ore 16:00 nella sala Sicurezza.

Gli appuntamenti del Ciclo dei Formiani saranno svolti nel rispetto delle prescrizioni Covid-19 nella speranza che presto possa rientrare la situazione e si possano svolgere gli eventi di consegna del riconoscimento con pubblico di cittadini presente in sala.

