Roma, spacciava cocaina dalla finestra di casa: arrestato pusher

Roma – Cedeva dosi di cocaina dalla finestra della sua abitazione in via Angelo Mai, a Primavalle. L’uomo, un 51enne romano, già noto alle forze dell’ordine è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere prorpio mentre vendeva la droga.

I Carabinieri hanno notato l’acquirente sul marciapiede avvicinarsi alla finestra del pusher e passargli una banconota da 20 euro. Poco dopo il 51enne si è riaffacciato e gli ha consegnato la sostanza stupefacente. Le forze dell’ordine sono intervenute in casa dell’uomo, il quale è stato arrestato, rinvenendo altre dosi di cocaina e 415 euro in contanti.



Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

