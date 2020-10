Acilia, parte il percorso per la rinascita del parco della Madonnetta

Ostia – Una buona notizia che tanti cittadini del Municipio X aspettavano da anni. Parte il percorso per la rinascita del parco della Madonetta. Al via infatti da oggi la consultazione preliminare di mercato delle proposte per il recupero e la gestione dell’ex Punto Verde Qualità “13.8 P.d.Z. B/8 Madonnetta”.

A giugno, con l’avviso pubblico per ridare vita all’area pubblica dell’ex città del Rugby di Spinaceto Sud, si è aperta una nuova stagione per gli ex Punti Verdi Qualità. Il Comune vuole mettere fine, una volta per tutte, a quella delle occasioni perdute e degli sprechi. Lo fa rimettendo al centro l’interesse pubblico con il recupero e la valorizzazione di queste aree per restituirle alla fruizione di tutti i cittadini. Ora è la volta del Parco della Madonetta nel Municipio X.

Un grande parco che era diventato un importante punto di aggregazione, sportivo e sociale, della zona per poi essere abbandonato e lasciato nel degrado. Una situazione non più tollerabile. Dopo anni di abbandono, incendi e distruzione ora è il momento della rinascita. Con questo avviso pubblico il Comune punta a raccogliere proposte e soluzioni finalizzate al recupero e riqualificazione di questo ex Punto Verde Qualità di circa 200.000 mq e delle strutture che, allo stato attuale, non sono utilizzate e in stato di abbandono.

Roma vuole salvare quest’importante realtà e restituirla, con servizi adeguati rivolti al tutte le fasce sociali, alla città. Per questo nella presentazione delle proposte si è posto l’accento su interventi che ne valorizzino l’architettura e la funzione di centro aggregativo per il quartiere attraverso una maggiore dotazione e accessibilità ai servizi per i cittadini e il miglioramento della sicurezza urbana. Un passo importante per riconsegnare alla città aree a misura di cittadino, più sicure e vivibili.

L’avviso esplorativo, con tutte le informazioni e relativa documentazione, potete trovarlo sul sito di Roma Capitale: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC660176

