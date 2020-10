Coronavirus, Corrotti: “Mozione in Regione Lazio su sostegno economico a imprese colpite da Dpcm”

Roma – “Il nuovo Dpcm impone il blocco a numerose attività produttive del territorio – dichiara Laura Corrotti, Consigliera della Lega nella Regione Lazio – punendo di fatto coloro che avevano investito altri soldi nel mettersi in regola per adeguarsi agli standard di sicurezza sanitaria. Presenterò quindi una mozione alla giunta Zingaretti per capire cosa intende fare per non lasciare intere famiglie, per la seconda volta, in mezzo ad una strada; c’è la necessità di un nuovo bando regionale con almeno 20 milioni di euro a sostegno delle imprese colpite che devono andare a sommarsi ai sostegni promessi a livello nazionale”.

“Non voglio credere, infatti, che simili provvedimenti imposti anche dal partito di cui lo stesso Zingaretti è il segretario – conclude la Corrotti -, vengano presi senza adottare misure economiche volte a garantire indennizzi adeguati a favore di chi viene obbligato a chiudere la propria attività mentre scene imbarazzanti di assembramenti nelle metro della Capitale e nei mezzi bus sono all’ordine del giorno”.

