Covid-19 a Fiumicino, scendono a 77 i positivi accertati: il bollettino del 26 ottobre

Fiumicino – Dopo il boom di contagi di ieri (leggi qui), il bollettino odierno della Asl Roma 3 diffuso dal Comune di Fiumicino sulla situazione del coronavirus in città conferma numeri elevati. Ad oggi, infatti, spiega il sindaco Esterino Montino, “sono 77 le persone positive, appena una meno di ieri e 22 quelle in sorveglianza attiva“.

“Ho convocato per oggi alle 15 il Coc per discutere questa nuova fase dell’emergenza – conclude Montino -. Domani alle 17, invece, ci sarà una riunione con i capigruppo di tutti i gruppi presenti in consiglio comunale convocata, su mia richiesta, dalla presidente Alessandra Vona”.

