Pomezia, dipendenti comunali positivi al Covid: gli uffici restano chiusi

Pomezia – Alcuni dipendenti del Comune di Pomezia sono risultati positivi al Covid, e nonostante gli uffici sarebbero dovuti riaprire domani 27 ottobre, l’Amministrazione ha deciso di prolungare la chiusura in attesa dell’esito dei tamponi effettuati sul personale.

“Gli Uffici Anagrafe, Servizi sociali, Cultura e Istruzione rimarranno chiusi al pubblico anche nella giornata di domani martedì 27 ottobre”. Così in una nota il Comune di Pomezia.

“La riapertura – continua – è subordinata all’esito dei tamponi per Covid-19 sul personale entrato in contatto con i casi di positività, esito non ancora pervenuto. Le operazioni di sanificazione dei locali, invece, sono state completate. Si ricorda che tutti i servizi sono attivi online e gestiti dal personale in smart working”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia