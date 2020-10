Covid-19. Boom di contagi a Fiumicino, Montino: “Più polizia nei parchi e davanti le scuole”

Fiumicino – “Ho voluto convocare per via telematica questo pomeriggio una nuova riunione del Coc, il Centro operativo comunale, per affrontare la nuova emergenza legata al Covid-19 alla luce dell’ultimo Dpcm del presidente del Consiglio dei Ministri, dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio Zingaretti e dell’improvvisa impennata del numero di contagi nel nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Durante il meeting – prosegue – mi sono confrontato con tutte le Forze dell’ordine e i dirigenti per capire come affrontare al meglio questa nuova ondata. Innanzi tutto abbiano stabilito un nuovo incontro, al massimo tra una settimana, per capire come procedono le cose e se la cittadinanza stia seguendo i provvedimenti di Governo e Regione o se invece servano ulteriori strette da parte dell’Amministrazione comunale. Polizia locale, Protezione civile e tutte le altre Forze dell’Ordine, in coordinamento anche con i tanti volontari che si sono messi a disposizione, garantiranno una maggiore vigilanza nelle ore di chiusura notturna, dalle 24 alle 5, e di giorno davanti alle scuole, sui lungomare e nei parchi, in particolare a Villa Guglielmi, nella pineta di Fregene e al Parco del Perugino“.

“Aumenteremo – aggiunge il sindaco – il numero di dipendenti comunali che lavoreranno in modalità smart working, soprattutto per quei servizi che possono essere affrontati e magari anche incentivati attraverso l’utilizzo di un pc da casa. Saranno dati loro obiettivi giornalieri o settimanali, poi verificati dai dirigenti delle rispettive aree. In presenza procederanno ovviamente le verifiche sui cantieri del verde, dei lavori pubblici e dell’edilizia e il lavoro negli Uffici Anagrafe. Riunioni, consigli comunali e le maggiori commissioni si svolgeranno in modalità web, come indicato nel Dpcm governativo. Domani affronterò questo argomento anche nella videoconferenza con i capigruppo”.

“Nelle prossime ore daremo poi un’indicazione precisa sull’utilizzo delle strutture sportive comunali e in caso delle modalità. Infine – conclude Montino – da un confronto con le autorità sanitarie posso dire che i contagi nel territorio sono in aumento. Anche per questo la Asl Rm3 aumenterà le postazioni all’interno del drive in aeroportuale, che arriveranno a 6 per i tamponi rapidi mentre 2 saranno per i molecolari”.

