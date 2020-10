Covid-19, continuano a salire i positivi: 99 a Cerveteri, a Ladispoli 199 e un morto

Non si arresta il boom di contagi di Covid-19 sul litorale romano. Dopo Fiumicino, che ha registrato una forte impennata in appena 24 ore (leggi qui), anche Ladispoli e Cerveteri non vedono miglioramenti. Ad oggi, secondo i dati comunicati dalla Asl Roma 4, si contano 19 nuovi positivi a Ladispoli, di cui 13 sintomatici. Sempre a Ladispoli è deceduta una donna di 70 anni. 2 le persone guarite, per un totale di 199 positivi accertati a Ladispoli.

Situazione simile anche a Cerveteri, dove si registrano 12 nuovi casi, di cui 9 sintomatici, e due guariti. Al momento a Cerveteri si contano in tutto 99 positivi.

Dall’inizio dell’epidemia, in tutto il territorio della Asl Roma 4 sono guarite 1278 persone e sono stati effettuati 46184 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24% di tamponi sul totale del personale sanitario. Il totale di tamponi rapidi effettuati alla data del 25 ottobre è 55121.

(Il Faro online)