Covid-19, in leggero calo i positivi nella provincia pontina: 124 casi

Leggermente in calo i contagi a Latina e in provincia.

La direzione generale dell’Azienda sanitaria locale fa sapere che “rispetto alla giornata di ieri si registrano 124 nuovi casi positivi, 17 ad Aprilia, 1 a Castelforte, 19 a Cisterna di Latina, 2 a Cori, 3 a Fondi, 6 a Formia, 15 a Gaeta, 27 a Latina, 1 a Maenza, 2 a Minturno, 1 a Norma, 3 a Priverno, 3 a Roccagorga, 3 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 2 a Sezze, 2 a Sonnino, 1 a Sperlonga, 1 a Spigno Saturnia, 12 a Terracina e 2 a Santi Cosma e Damiano”.

Restano sempre attivi i tre drive in permanenti a Priverno, Aprilia a Gaeta, sempre previa prenotazione. Restano vigenti le regole circa la possibilità di accedere ai drive per la quale è necessaria prenotazione almeno 24 ore prima salvo cittadini in partenza per stati esteri o cittadini convocati direttamente dal dipartimento di Prevenzione dell’Asl.

(Il Faro online)