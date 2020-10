Fiumicino, Severini (Crescere Insieme): “Il Sindaco si nasconde dietro i Consigli in collegamento remoto per non affrontare l’aula”

Fiumicino – “È ormai palese come il sindaco Montino si nasconda dietro i Consigli comunali e le Commissioni in collegamento remoto, al fine di non affrontare l’aula e la richiesta di chiarimenti da parte dell’opposizione. Il nuovo Dpcm stilato dal Governo, non cambia le disposizioni per le pubbliche amministrazioni, contenute in quello del 13 ottobre e non obbliga la modalità smart working per l’Amministrazione pubblica, ma bensì la consiglia solo in quei casi laddove non è possibile garantire i distanziamenti e l’esecuzione delle norme anti contagio da Covid-19. Va fatto presente come tante riunioni vengono effettuate in presenza, mentre altre – come la Capigruppo di domani – si svolgeranno attraverso il collegamento remoto”. Così afferma Roberto Severini, Capogruppo al Consiglio di Fiumicino per “Crescere Insieme”.

“Addirittura il Sindaco ha parlato di ‘maggiori commissioni’ via Internet – prosegue Severini -, ma non è ben chiaro a quali tavoli istituzionali si riferisca di preciso. Come non si capisce assolutamente quali siano i criteri per decidere le riunioni in presenza o meno. Sto approfondendo questo argomento sentendo anche il Responsabile della Sicurezza al Comune di Fiumicino, così da sapere quante persone possono accedere ai locali del Consiglio per ogni singola riunione”.

“Temo che con questo singolare metodo il Sindaco si nasconda al confronto con l’opposizione – conclude Severini -, che vorrebbe chiedere molteplici chiarimenti riguardo l’attualità del nostro territorio: serve che chiarisca sui casi di Covid in crescita nella nostra zona; i ritardi per portare la Polizia Locale davanti le scuole al fine di evitare gli assembramenti; capire perché lo stesso Primo Citradino decide in solitaria le politiche per Fiumicino senza confrontarsi con l’Aula consiliare. Oggi il Covid-19 ci chiede senso di responsabilità, soprattutto quando si tratta di mondo istituzionale. Se veramente Montino ha a cuore i problemi della città e senso di responsabilità, si confronti con l’opposizione per ascoltare le nostre proposte e non decidere in maniera autonoma”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino