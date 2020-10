Roma – “Il Forum Terzo Settore del Lazio sostiene le ragioni del mondo della cultura, delle arti, dello spettacolo, in ogni sua forma.

Il Governo ci ripensi. E dia, in ogni caso, un immediato ristoro (e nient’affatto simbolico) a tutte le categorie deĺl’importantissimo settore culturale, fondamentale per la vita delle persone ed anche per l’economia del nostro Paese, come di ogni nostro borgo e città.

Tanti nostri amici ed associati, operatori del settore musicale, teatrale e altri, con le loro famiglie, stanno patendo una gravissima crisi.

Oltretutto la diffusione del Covid-19 non è riconducibile, anzi al contrario, al mondo artistico in tutte le sue forme, attento e rispettoso di tutte le limitazioni introdotte finora.

Così non va.

Ora cambiare rapidamente registro e, comunque, indennità concrete al più presto.

Sosteniamo, quindi, l’appello all’esecutivo che hanno lanciato moltissime realtà e che noi intendiamo rilanciare”. – Così in una nota il direttivo del Forum Terzo Settore del Lazio.

Il Faro Online – Clicca qui per leggere tutte le notizie della Regione Lazio