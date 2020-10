Latina, il M5S Provinciale parteciperà agli Stati Generali

Latina – Il 25 ottobre si è svolto un incontro, riservato agli attivisti della provincia pontina, per la discussione delle proposte da portare gli Stati Generali del Movimento 5 Stelle che si concluderanno il 7 e 8 novembre.

L’incontro, organizzato dai facilitatori regionali Gabriele Lorenzoni e Enrica Segneri, con oltre 60 partecipanti in rappresentanza dei comuni della provincia, ha visto anche la presenza di portavoce comunali (Cisterna e Itri), regionali (Gaia Pernarella e Roberta Lombardi) e nazionali (Marco Bella e Emanuele Dessì) e un ospite d’eccezione, il vice presidente del consiglio europeo Fabio Massimo Castaldo.

Durante l’incontro gli attivisti hanno affrontato diversi temi relativi alle macro aree individuate per la discussione: temi e agenda politica, organizzazione e struttura, principi e regole.

Il gruppo di attivisti del capoluogo “Latina M5S iscritti al MoVimento”, grazie alle consultazioni con i propri iscritti avviata già dall’inizio del mese, ha presentato un fascicolo di proposte che, integrato da ulteriori contributi e dai temi emersi nella discussione, costituirà il documento di partenza per l’incontro regionale degli Stati Generali, che si terrà il 31 ottobre prossimo.

