SITUAZIONE. Dopo una breve pausa anticiclonica il flusso atlantico è tornato in azione sull’Italia con una perturbazione che ha raggiunto le regioni settentrionali a partire dal Nordovest, dove sono in corso fenomeni a tratti abbondanti.

PONENTE LIGURE E GENOVESE NELLA MORSA DEL MALTEMPO, VENTI FINO A 150KM/h. I fenomeni più intensi continuano ad interessare la Liguria centro-occidentale, tra Savonese e Genovese, tanto che si sfiorano i 100mm di accumulo pluviometrico sulle zone interne del capoluogo ligure. Si segnalano anche i venti che soffiano burrascosi dal mare verso l’entroterra, incanalandosi nelle vallate appenniniche ed intensificandosi ulteriormente rispetto alla costa. A Tana d’Orso, nell’entroterra di Genova, registrata una raffica di oltre 150km/h, così come a Fontanafresca, nella zona sopra Sori, a 700m di quota, con alcuni alberi caduti.

FORTI PIOGGE TRA EST PIEMONTE ED OVEST LOMBARDIA. Nel corso del mattino i fenomeni legati alla perturbazione in transito ad inizio settimana si concentra il Piemonte orientale e la Lombardia orientale, tanto che gli accumuli pluviometrici sfiorano ormai i 50mm sulla zona del Lago di Como, mentre oscillano tra i 20 e i 30mm lungo il confine di pianura tra le due regioni.

LIGURIA. Forti piogge stanno impegnando il settore centrale della regione con piogge intense sul Genovese, dove si raggiungono in alcune stazioni accumuli pluviometrici anche superiori a 80mm. Al momento non si registrano criticità, ma è stata emanata un’allerta gialla sul settore di Ponente, arancione su Genovese e Spezzino ed è stata disposta la chiusura di alcune scuole a scopo precauzionale ad Arenzano, Cogoleto e nei comuni della Valpolcevera. Alcune chiusure anche nel Savonese, mentre a Recco è stato annullato il mercato settimanale.

PIEMONTE. Piogge estese interessano il settore occidentale, il Verbano e il basso Piemonte che raccoglie le precipitazioni che sconfinano dalla Liguria con accumuli dalla mezzanotte di oltre 40mm sull’Alessandrino al confine con il Genovese. Nevica sulle Alpi a partire dai 1800m circa mentre ai 2000m del Colle del Sestriere si contano già circa 10cm di neve fresca. Neve anche in Valle d’Aosta con i fiocchi che sono scesi fin verso i 1600m sulla Val Ferret, ai piedi del Monte Bianco.

La parte più avanzata della perturbazione si estende verso est fino a coinvolgere Lombardia ed ovest Emilia, qualche fenomeno isolato fin sulle Dolomiti.

METEO PROSSIME ORE. La perturbazione continuerà ad avanzare lentamente verso levante e darà luogo a condizioni di maltempo in giornata su Nordovest, Lombardia, Alpi in genere, con fenomeni che diverranno anche intensi nel pomeriggio e si estenderanno al Triveneto entro sera. Limite neve sulle Alpi in calo fino a 1400m in serata. In giornata le piogge raggiungeranno anche Sardegna e Toscana con fenomeni anche intensi e temporaleschi in serata, in estensione a Lazio, Umbria e interne marchigiane. Sul resto d’Italia permarranno condizioni più soleggiate, pur con qualche annuvolamento innocuo sul versante tirrenico. Temperature in calo al Nord.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: una nuova perturbazione affonda il colpo sul Tirreno, determinando un peggioramento sulla Toscana con piogge e rovesci a partire dai settori nord occidentali della Regione e in estensione ai restanti settori entro sera, anche a carattere di forte temporale.

Variabilità tra Umbria e Lazio tra sole e nubi irregolari, con isolati piovaschi pomeridiani non esclusi sul frusinate; peggiora però su alto Lazio e Umbria occidentale dalla tarda serata. I fenomeni più forti sono previsti sulla Toscana settentrionale e centro-occidentale: prudenza al volante. Temperature massime in lieve aumento; minime in generale rialzo. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, anche tesi di Scirocco dal tardo mattino con forti raffiche sulle coste. Mare tendente a mosso o molto mosso.

:Tra lunedì e martedì giungerà una nuova perturbazione accompagnata da forti venti meridionali, foriera di rovesci e temporali in moto dall’alta Toscana verso Umbria e Lazio; fenomeni localmente di forte entità specie su alta Toscana, nottetempo puntualmente anche altrove. Un miglioramento progressivo delle condizioni atmosferiche è atteso da mercoledì grazie al rinforzo dell’anticiclone, seppur con maggiore nuvolosità e qualche pioviggine in Toscana nel corso di giovedì; attenzione alle nebbie e alle nubi basse in formazione nelle vallate interne. Vi invitiamo a restare aggiornati.