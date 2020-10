Pomezia – Presentata venerdì 23 Ottobre “FenImprese Roma3“, la nuova sede a Pomezia della Federazione Nazionale Imprese – Industria – Sanità – Turismo.

Fenimprese è un’associazione datoriale nazionale senza fini di lucro, con sedi in tutta Italia, e nasce dall’incontro di giovani imprenditori e dirigenti associativi, accomunati dall’esigenza di essere rappresentati presso le istituzioni per ottenere chiarimenti e presentare proposte volte al miglioramento dell’esistenza delle piccole e medie imprese.

Foto 2 di 2



Creatività, flessibilità, capacità innovativa e rigore metodologico caratterizzano le azioni che Fenimprese mette al servizio della competitività e del successo dei suoi affiliati. La nuova sede di Pomezia ha lo scopo di offrire un sostegno reale, in termini di servizi e consulenze, alle piccole e medie imprese presenti sul litorale laziale.

All’incontro sono intervenuti il Presidente provinciale, Dott. Daniele Filipponi e Vicepresidente provinciale Arch.I. Floriana Ferraioli. Presenti anche i vertici nazionali di Fenimprese, con il Presidente Luca Vincenzo Mancuso e il Coordinatore Simone Razionale.

“Abbiamo fortemente voluto creare questa nuova struttura per dare risposte alle realtà imprenditoriali del territorio – spiega il Presidente Filipponi -. L’associazione Fenimprese è già consolidata e affermata su scala nazionale. Un punto di riferimento importante e affidabile. E ora anche chi opera a Pomezia, sul litorale e nell’area sud della provincia di Roma sa di poter contare su di noi”.

“Ci rivolgiamo principalmente al nostro territorio e più in generale a quello del Lazio, ma non ci poniamo confini – continua Filipponi -. Abbiamo un’offerta di servizi alle imprese estremamente eterogenea e, per questo motivo, siamo in grado di rappresentare un alleato importante per tutti quegli imprenditori che desiderano, attraverso la nostra consulenza, ricavare vantaggi e risparmi significativi per il proprio tessuto produttivo”.

“Come Fenimprese Pomezia – spiega ancora la Vice-presidente Ferraioli – possiamo partecipare ai tavoli istituzionali, ampliare le iniziative di interesse pubblico, proporci come luogo di aggregazione e confronto e prendere parte ai processi decisionali legati alle pmi del territorio”.

“Per tutti questi motivi – conclude Filipponi -, rivolgersi a noi vuol dire avere una marcia in più”. È possibile conoscere tutti i dettagli delle attività e dei servizi proposti da Fenimprese Pomezia contattando il numero verde 800919166 o scrivendo a fenimpreseroma3@gmail.com.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia