Novità Too Faced autunno-inverno 2020-2021.

Scopriamo insieme le novità che Too Faced (leggi qui) ha creato per l’autunno-inverno 2020-2021, sia per quanto riguarda il make-up che per quanto riguarda la cura delle pelle (leggi qui).

Il siero viso

Il Plump Et Prime (41 euro) è un siero viso rimpolpante, rassodante e riempitivo che dona alla pelle un effetto liftato. Si tratta di un elisir che stimola la produzione di collagene naturale, che riduce la comparsa delle linee sottili e delle rughe. La consistenza liscia del siero facilita l’applicazione del trucco, e si deve applicare sia la mattina che la sera, per rendere la pelle più radiosa in soli 3 giorni (leggi qui).

Il primer e la cipria

Il Pore Banishing e Bluring Face Primer (34,90 euro) è una base per il make-up dal finish opaco e dall’azione nutriente, contenente ingredienti quali l’acido ialuronico, il retinolo e le vitamine C ed E, che riducono e contrastano l’effetto lucido, attenuano le imperfezioni, levigano la grana della pelle e minimizzano i pori dilatati (leggi qui).



La Pore Banishing e Bluring Face Powder (34,90 euro) è una base in polvere dal finish opaco che minimizza l’aspetto dei pori e rende l’incarnato vellutato e perfetto per procedere con l’applicazione del fondotinta. Può essere utilizzata da sola per un effetto levigante e trasparente, oppure sopra o sotto ad un fondotinta in polvere o liquido.

Il fondotinta

Il Born This Way Matte (39 euro) è un fondotinta liquido e a lunga tenuta, oil-free e dalla formula waterproof ed opaca che mantiene il colore ed attenua le imperfezioni, rendendo la pelle vellutata e liscia. La coprenza di questo prodotto è modulabile e si può stratificare per passare da una coprenza media ad una totale (leggi qui).

La palette occhi e l’ombretto mono

La Pumpkin Spice Eye Shadow Palette (54,90 euro) è una palette occhi composta da uno specchio e 18 tonalità dai diversi finish, sia opachi che satinati, che consentono di ricreare un look completo sia da giorno che da sera.

Il Melted Chocolate Matte Eye Shadow (22,90 euro) è un ombretto liquido dalla formula cremosa che garantisce una tonalità cacao dal finish opaco ed un goloso profumo al cioccolato. Questo prodotto si asciuga molto rapidamente, pertanto è consigliato truccare un occhio alla volta per avere modo di lavorare l’ombretto. Si può utilizzare l’ombretto da solo o sotto un altro ombretto in polvere per un risultato ancora più intenso e luminoso.

I rossetti ed i gloss

I Melted Matte Liquified Matte Longwear Lipstick (22 euro) sono dei rossetti liquidi opachi la cui formula scivola sulle labbra come un gloss per poi asciugarsi e regalare un risultato a lunga tenuta. Sono arricchiti da un agente riempitivo e volumizzante delicato, che leviga e rimpolpa le labbra. Contengono inoltre olio di avocado, vitamina E e micro-sfere di acido ialuronico che donano un colore dall’ aspetto sempre ricco, pieno, mai secco, né rovinato o crepato. Nella gamma sono presenti diverse tonalità dai nude ai rossi intensi.

I Lip Injection Power Plumping Lip Gloss (22 euro) sono dei gloss, disponibili in 16 tonalità, che donano un colore multidimensionale ed intenso, e nello stesso tempo regalano volume ed idratazione alle labbra.

Il Lip Injection Maximum Plump (28 euro) è un gloss rimpolpante ed idratante che rende le labbra più piene e nutrite. Questo effetto rimpolpante, che è segnato dall’ istantanea sensazione di formicolio, è sia immediato che a lunga durata.

(Il Faro Online)