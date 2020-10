Pomezia, al via lavori di ripristino e messa in sicurezza di piazza San Benedetto da Norcia

Pomezia – Proseguono gli interventi di ripristino e messa in sicurezza del centro cittadino. Al momento i lavori di manutenzione straordinaria stanno interessando piazza San Benedetto da Norcia, dove si sta procedendo alla sistemazione di tutte quelle aree pedonali in cui non è più presente la pavimentazione, che creano un possibile pericolo per gli utenti.

I lavori, che sono stati già eseguiti a via Roma, sono previsti anche su via Virgilio, largo Catone e via Orazio.

