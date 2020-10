Spacciavano cocaina tra la provincia di Roma e Latina: in arresto 4 pusher

Roma – Sono finiti in manette quattro pusher, accusati dai Carabinieri come protagonisti di un vasto mercato di sostanze stupefacenti tra la provincia di Roma e quella di Latina.

I soggetti provengono dai territori di Carpineto Romano e Artena, in gruppo che vede l’età andare dai 27 ai 51 anni.

Le indagini erano partite ad aprile di quest’anno, quando padre e figlio di Carpineto Romano raggiravano le misure di lockdown per andare a spacciare in strada sostanze come cocaina e hashish. I soggetti per smerciare al meglio i prodotti utilizzavano dei linguaggi in codice: la cocaina era rinominata “quella bona”, mentre l’hashish era definito “quella scura”.

I pusher avevano creato un mercato cui facevano riferimento clienti di tutte l’età, provenienti soprattutto dai Comuni nella Provincia di Latina e le zone di Colleferro e Montelanico.

I due soggetti si rifornivano delle sostanze stupefacenti presso due fratelli di Artena, di 47 e 51 anni.

Per tre degli indagati sono scattati gli arresti domiciliari, mentre per il 49enne di Carpineto Romano è stato tradotto dai Carabinieri in carcere, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

