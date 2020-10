Tripodi: “Porrello offende l’intelligenza dei manifestanti di Civitavecchia”

Civitavecchia – “Se Devid Porrello ritiene di dover offendere l’intelligenza delle centinaia di persone che hanno protestato a Civitavecchia – dichiara Orlando Angelo Tripodi, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio -, pacificamente e ordinatamente, faccia pure. Ma sappia che si tratta di persone che sono scese in piazza, in una drammatica domenica notte, perché il loro disperato grido d’aiuto fosse raccolto dalle istituzioni ed hanno trovato il sindaco Ernesto Tedesco e, tra gli altri, i nostri assessori e consiglieri”.

“Non c’era invece il consigliere regionale del M5s – prosegue Tripodi -, che però si è svegliato questa mattina per comunicare una vuota difesa d’ufficio dell’operato del suo Governo Conte-Zingaretti. Bene ha fatto il sindaco Tedesco, con la Lega, a testimoniare la vicinanza ai ristoratori, ai commercianti, alle associazioni che si sentono danneggiati. Chi protesta pacificamente ha diritto di farlo e scaricare sui sindaci colpe altrui è un giochino che non può funzionare: continueremo a chiedere, ad ogni livello, misure che tutelino i diritti di chi vuole lavorare nelle regole e senza essere ostacolato da provvedimenti cervellotici, per quanto ciò possa dispiacere a Porrello”.

Giannini: “Il sindaco Tedesco ha agito in sicurezza e per difendere attività produttive di Civitavecchia”

“Dispiace sentire il consigliere regionale Devid Porrello criticare il Sindaco Tedesco – afferma Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega -, in questo momento se ci sono degli irresponsabili sono il suo partito e la coalizione ‘rossogialla’ alla guida di questo governo e della nostra Regione che hanno prodotto con l’ultimo DPCM l’ennesimo disastro. Chiudere le attività di ristorazione alle 18, interrompere le attività sportive di palestre e piscine non risolve di una virgola l’emergenza pandemia e bene ha fatto, ieri, il sindaco di Civitavecchia Enrico Tedesco ad alzare la voce contro il governo. I 5stelle non diano lezioni di coerenza e di responsabilità a nessuno, tanto meno alla Lega e ai sindaci che la rappresentano e che tentano di difendere tutte quelle attività e tutti quei lavoratori che Conte, Di Maio e Zingaretti vogliono affossare per sempre”.

