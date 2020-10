Barilla: tutte le assunzioni in corso

Barilla, azienda alimentare italiana a gestione familiare e leader mondiale per pasta e sughi, prodotti da forno e pani croccanti, è diventato un Gruppo internazionale presente in oltre 100 paesi nel mondo ed è riconosciuto come simbolo del saper fare italiano.

Il Gruppo è alla ricerca di nuovo personale da inserire negli stabilimenti in Italia e all’estero: Addetti Controllo delle Operazioni di Stage, che dovranno controllare la catena di fornitura, l’analisi dei costi e delle variazioni di produzione, supportare il manager in progetti di miglioramento continuo e innovazione, essere coinvolti in progetti quotidiani e contribuire alle attività lavorative del team; Responsabili Qualità e Tecnologia, i quali dovranno garantire supporto tecnico alle autorità per le questioni relative alla qualità e alla sicurezza alimentare, garantire adeguata ed aggiornata formazione del personale, gestire i propri collaboratori e introdurre comportamenti organizzativi per raggiungere obiettivi aziendali; Addetti Manutenzione, che si occuperanno del funzionamento, della riparazione, della risoluzione dei problemi e della manutenzione preventiva di tutte le apparecchiature di produzione, assistere e condurre le procedure di manutenzione e formare operatori e manutentori su macchinari e competenze tecniche; Professionisti della Sicurezza Informatica, che dovranno garantire la protezione, l’integrità, la riservatezza e l’accessibilità delle informazioni aziendali, gestire progetti, procedure e attività di miglioramento continuo per far rispettare la sicurezza informatica, monitorare i meccanismi di prevenzione delle intrusioni e gestire gli incidenti di sicurezza IT.

