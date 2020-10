Confartigianato Litorale Nord a sostegno dei ristoratori di Fiumicino: “Non siete soli”

Fiumicino – “La protesta iniziata nelle scorse ore dai ristoratori di Fiumicino (leggi qui) contro il nuovo Dpcm non ci ha lasciato indifferenti ed è per questo che appoggiamo i gestori dei locali della cittadina aeroportuale”.

E’ quanto dichiara Mirko Garraffa, vicepresidente di Confartigianato Litorale Nord, che aggiunge: “Il nostro appoggio – ad un’iniziativa già concretizzata – è un appoggio di vicinanza, per far capire ai ristoratori che non sono da soli e che avranno una sponda istituzionale più alta alle loro proteste che partono dal basso.

Nei prossimi giorni ci metteremo in contatto con gli organizzatori per stabilire una strategia che possa essere d’aiuto ai tanti bar, ristoranti, pizzerie, pub e pasticcerie dei nostri territori”.

