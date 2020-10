Consigli e Commissioni comunali in remoto, Centrodestra-Liste Civiche-Gruppo Misto di Fiumicino: “L’Anci smentisce Montino e Vona”

Fiumicino – “Come volevasi dimostrare, anche l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha smentito il sindaco Montino sull’attuale utilizzo dei collegamenti in remoto per effettuare i Consigli comunali di Fiumicino”. Così dichiarano in una nota il Centrodestra, le Liste Civiche e il Gruppo Misto del Consiglio al Comune di Fiumicino.

“È la stessa associazione a sottolineare come le Assemblee consiliari e le Commissioni debbano avvenire obbligatoriamente in presenza con una comunicazione ufficiale di ottobre 2020 – proseguono il Centrodestra, le Liste Civiche e il Gruppo Misto -, consigliando il collegamento remoto solo in quei contesti dove “non esistono le condizioni e il rispetto delle misure di sicurezza che consentono le riunioni in presenza”. Si è confermato quindi quello che il Centrodestra e le liste civiche attenzionavano all’Amministrazione, con la maggioranza che non ci ha mai voluto dare ascolto sull’argomento. Montino si è dimostrato per l’ennesima volta “un uomo solo al comando e che non si confronta con nessuno”, andando incontro a una brutta figura. Per questo motivo faremo opposizione in Aula durante il Consiglio comunale di giovedì 29 ottobre, come peraltro già dichiarato nell’ultima conferenza dei Capigruppo e non in videoconferenza come da cattiva interpretazione dei Dpcm da parte del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale”.

