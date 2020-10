Idrovore a Isola Sacra: dal Ministero 3 milioni di euro per i lavori di potenziamento

Fiumicino – Oggi la giunta della Regione Lazio ha approvato lo schema di II° atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio, con il quale vengono finanziati ulteriori interventi, per complessivi Euro 19.340.062,28, facenti parte del Piano Nazionale di interventi per la Mitigazione del Dissesto Idrogeologico – D.L. n. 76/2020, art. 54, comma 2 – Piano stralcio 2020.

“Grazie alla fattiva collaborazione con il Ministero, è oggi possibile integrare ulteriormente, dopo un primo atto del 2018 che vedeva un importo totale di 10.015.000 euro, l’accordo del 2010 con interventi estremamente importanti per la sicurezza del nostro territorio. Gli interventi inseriti sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione del rischio idrogeologico.” ha dichiarato l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Mauro Alessandri.

Gli interventi

1- Fiumicino Isola Sacra-Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’impianto Idrovoro di Isola Sacra: 3.000.000,00

2 Morolo Famelica – Dissesto gravitativo in località Famelica: 1.000.000,00

3 Sant´Andrea del Garigliano Fontana- Consolidamento del versante a monte della S.P. 80 in località Fontana: 600.000,00

4 Roma canale Palocco-Ricalibratura influente C canale Palocco 3.009.018,77

5 Roma canali Bagnolo e Pantano – Sistemazione idraulica dei canali Bagnolo e Pantano: 11.735.043,51.

Califano: “Una risposta importantissima al dissesto idrogeologico”

“Oggi, grazie a uno stanziamento di 3 milioni di euro destinati ai lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’impianto Idrovoro di Isola Sacra, riusciamo a dare una risposta importantissima per la salvaguardia del dissesto idrogeologico di questo importantissimo quadrante.

Un lavoro lungo, costante, portato avanti dall’assessorato ai lavori pubblici, che ringrazio per la caparbietà e la serietà con cui fin dal primo momento messo in cima alla lista questo punto del programma che a noi tutti sta particolarmente a cuore e che sentiamo vicino, in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino