Lazio, Corrotti: “In piena emergenza Covid, Zingaretti sistema occupanti”

Roma – “In Regione Lazio, dopo aver avuto mesi di tempo, siamo inspiegabilmente impreparati ad affrontare la seconda ondata del virus ma la giunta Zingaretti preferisce impegnare il suo tempo a sistemare gli sgomberi e gli occupanti senza titolo negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in una quota pari al 10 per cento, andando a discapito di chi invece attende un alloggio popolare da anni”. Così dichiara in una nota Laura Corrotti, Consigliera della Lega in Regione Lazio.

“Dopo il tentativo di sistemare gli immigrati irregolari nelle case popolari e bloccato dal Governo perché violava la Costituzione – prosegue la Corrotti -, oggi in Giunta il Pd di Zingaretti ci riprova sistemando coloro che sono oggetto di procedure di sgombero stabilite in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, facendo sostanzialmente un favore alla giunta Raggi”.

“È impensabile che in piena emergenza sanitaria – conclude Laura Corrotti – il primo pensiero di Zingaretti sia quello di accontentare gli amici del Pd e del M5s: la Regione, soprattutto in un momento così delicato, ha bisogno di un Governatore che pensi al bene del territorio e non agli interessi del proprio partito o alle tattiche pre-elettorali capitoline di avvicinamento al M5s”.

