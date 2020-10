Roma, la IAI Fiumicino scende in piazza per sostenere il mondo dello sport

Roma – “Oggi siamo scesi nelle piazze del centro di Roma per protestare contro il sistema che sta portando al fallimento le imprese italiane”. Lo dichiara in una nota Paolo Ricci, responsabile di Italia agli Italiani a Fiumicino.

“Le aziende, soprattutto quelle sportive – prosegue Ricci -, in questi mesi hanno investito per riuscire a fronteggiare questa emergenza sanitaria in sicurezza, seguendo le linee guida dettate dal Governo, ma proprio quest’ultimo si rivela disinteressato ai sacrifici di tanti imprenditori del mondo sportivo. Siamo pronti ad organizzare anche a Fiumicino una manifestazione in appoggio delle aziende de territorio, completamente dimenticate dal sindaco e dall’amministrazione cittadina tanto che – ad oggi – per le stesse non è arrivato alcun aiuto concreto”.

