Annullato l’evento “Camminando e pedalando” della Pro Loco di Fregene-Maccarese

Fiumicino – “Teniamo stretti i ricordi di queste prime escursioni fatte insieme. Rinnoviamo il nostro grazie a chi ha partecipato alle prime due passeggiate. Purtroppo però, siamo costretti ad annullare la programmazione di ‘Camminando e pedalando’“. Ad annunciarlo è la Pro Loco di Fregene-Maccarese.

“E’ vero che l’ultimo Dpcm non parla specificatamente di escursioni e simili; è vero che sono pochi posti, che chi aderisce è registrato, che sono previsti il distanziamento e l’utilizzo della mascherina. Ma vista la situazione generale, considerando anche l’orientamento della nostra Amministrazione di evitare qualsiasi assembramento e ridurre al minimo gli spostamenti, ci sembra una decisione saggia e doverosa, seppur presa con rammarico“, spiegano. “Ci ritroveremo e recupereremo l’entusiasmo dimostrato per le prime due passeggiate. Speriamo di poterci rivedere a primavera”.

