Associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata: 13 arresti tra Latina e Formia

Latina – Operazione “Scarabeo”, è denominata così l’operazione che stamattina ha portato a 13 arresti.

Gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale di Latina hanno eseguito, alle prime ore dell’alba, 13 ordinanze di custodia cautelare tra Latina e Formia per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata.

Provvedimenti a firma del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario, eseguite dai carabinieri coordinati nelle indagini da ben tre sostituti procuratori della Repubblica del capoluogo pontino che hanno portato alla luce una presunta organizzazione alla quale vengono contestati oltre all’associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggrava, anche falso, falsa attestazione della presenza in servizio, violazione del segreto di ufficio, abuso di ufficio.

Per questi reati sei sono finiti in carcere altri sette sono stati ristretti ai domiciliari.

Sempre secondo gli investigatori, i quali nelle prossime ore specificheranno il ruolo svolto da ciascuno nell’ambito di questa presunta associazione, ognuno con competenze specifiche avrebbe contribuito a consumare i reati contestati: promotori finanziari, procacciatori di clienti e di finanziamenti. Una struttura nella quale gli inquirenti ritengono sia coinvolto anche un dipendente della Procura della Procura.

A finire dietro le sbarre sono stati un 56enne di Latina, un 33enne di Taranto, un 54enne di Latina, un 30enne di Latina, un 33enne di Frosinone, 49enne di Formia. Gli altri sono, invece ristretti ai domiciliari.

(seguono aggiornamenti)

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.